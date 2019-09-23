Son Dakika Haberleri: Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
Son Dakika Güncel Haber

Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı

2 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanına kurduğu stantta öğrencilere bilgiler verildi.

Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanına kurduğu stantta öğrencilere bilgiler verildi.


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanındaki etkinlik standında öğrenciler tek tek standa davet edildi. Burada kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan ve uyuşturucu maddelerden uzak durmaları konusunda uyaran emniyet mensupları, stantta öğrencilere çay, kahve, şeker ve su ikramında bulundu. Öğrenciler polislerin gerçekleştirmiş olduğu standın oldukça anlamlı olduğunu belirterek polislere teşekkür ettiler.


Standı ziyaret ederek polislere kolaylıklar dileyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, öğrencilerin kendileri için oldukça önemli olduğunu ve öğrencilere yönelik verilen hizmetlerden bahsetti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını duyurdu
ABD'de talihsiz kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağ olun" diyerek yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]