Son Dakika Haberleri: Polislerden Vali Çiftçi'ye Ziyaret

Polislerden Vali Çiftçi'ye Ziyaret

41 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Polislerden Vali Çiftçi'ye Ziyaret, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutlayarak, "Polis görev olarak can ve mal güvenliğini konut dokunulmazlığını temin etmek suç ve suçlularla mücadele etmek gibi görevleri olan bir kuruluşumuz. 174 yıldır görevini en güzel şekilde yerine getiriyor. Temennimiz o dur ki kurumsal kimliğini muhafaza ederek, çağın gereklerine uygun olarak bu şekilde görevlerine devam etmesi, halkımızın can ve mal güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada temin etmesi. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allahtan rahmet diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:29 Kaynak: İHA
Polis, Güncel
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