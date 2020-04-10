Polislere alkışlı kutlama - Son Dakika

Polislere alkışlı kutlama
6 saat önce
Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü alkışlarla kutladı.
Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü alkışlarla kutladı.
Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'ndeki cezaevinde görev yapan personeller, Türkiye'nin ve Van'ın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan polislerinin gününü kutlamak için bir araya geldi. Cezaevi önünde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlayan personeller, kurumun önünde bekleyen polis memurlarına da alkışlarla destek verdi.
Polis memurları da, duyarlılıklarından dolayı kurum personellerine teşekkür etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:28 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak