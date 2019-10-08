Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te önce büfe sahibine sonra da polise av tüfeği doğrultan şahıs, polislere ateş açarak olay yerinden kaçtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırgan, polisin kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İddiaya göre Cumhuriyet mahallesi Hükümet caddesi üzerinde bir büfeye giren bir 60 yaşındaki H.U., isimli şahıs büfe sahibi A.G.'den kaçak içki vermesini istedi. Büfe sahibinin kaçak içki olmadığını söylemesi üzerine ise aracından av tüfeğini alan şahıs, havaya ateş açmaya başladı. Büfe sahibinin yardım talebi esnasında bölgeye gelen polis ekipleri, şahıs ile büfe sahibini tartışırken buldu. Şahıs bu kez ise tüfeği polis ekiplerine doğrultarak, büfeden çıktı. Aracına binen şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerine doğru ateş açtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, alkollü olduğu tahmin edilen saldırganın aracı, ekiplerin kovalamacası ile Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler, H.U'yu gözaltına aldı.

Ekipler araçta yaptığı aramada ise alkol şişesi ve 10 kutu otomatik av tüfeği mermisi buldu.