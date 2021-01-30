Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi, "Ateş etme olayından haberimiz yok" dediler - Son Dakika

Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi, "Ateş etme olayından haberimiz yok" dediler
30.01.2021 13:22
Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi, "Ateş etme olayından haberimiz yok" dediler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi, "Ateş etme olayından haberimiz yok" dediler
BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Düzenlenen operasyonda Gemlik'te ikamet içinde yakalanan M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrasında Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şahıslar, polise ateş etme olayından haberlerinin olmadığını iddia etti. Operasyon sonrasında evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Zanlılara, silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından da işlem yapıldı.
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