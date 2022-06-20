Polislere ateş açan uyuşturucu tacirleriyle film gibi kovalamaca

UŞAK Uşak'ın Sivaslı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalanana şüphelilerin, kaçarken araçlara çarptıkları ve uyuşturucu maddeleri attıkları anlar kameralara yansıdı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Karakol Amirliği ortak operasyonunda İzmir'den geldiği tespit edilen bir otomobilin içinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu belirlendi. Ekipler şüpheli aracı durdurmak istediği sırada araç içerisindeki şüpheli şahıslar polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahısları kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca ele bulundu. Öte yandan gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K., A.D., Ş.D. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahısların ekiplerden kaçmak için ara sokaklarda yaptıkları hız, başka otomobile çarpma ve hapları atma görüntüleri çevredeki kameralara yansıdı.