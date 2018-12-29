Son Dakika Haberleri: Polislere Cansız Manken Üzerinde İlk Yardım Eğitimi

Polislere Cansız Manken Üzerinde İlk Yardım Eğitimi

1 saat önce

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, polislere yönelik afet ve ilk yardım eğitimi verildi.

Polislere Cansız Manken Üzerinde İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, polislere yönelik afet ve ilk yardım eğitimi verildi. AFAD uzmanları, 120 polisin katıldığı eğitimde, hem katılımcılar, hem de cansız mankenler üzerinde uygulama yaptı. 

Erzurum'da afet bilinci oluşturmak üzere okullar ve kamu kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenlenen AFAD Müdürlüğü, bu kez İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapan polisleri misafir etti. AFAD'a ait salonda 120 polis memuruna doğal afetler, yangın ve ilk yardım konusunda bilgiler verildi. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve AFAD eğitmenleri, çocukla, bir yetişkine yapılacak ilk yardımı ayrı ayrı anlattı. Eğitime katılan polis memurları, cansız manken ve arkadaşları üzerinde öğrendiklerini uyguladı.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, kurum olarak düzenledikleri eğitimin önemine dikkat çekti, afet öncesi ve sonrası yapılacak çalışmaların katılımcılara anlatıldığını söyledi. Öğrenciler ve kamu personeline verilen bilgilerin birçok konuda eksiklikleri giderici nitelikte olduğunu belirten Karslı, 2018 yılının son eğitimin polislere verildiğini vurguladı. 2018 yılında 45 bin 192 kişiye ulaşmayı başardıklarını belirten Karslı, "Arkadaşlarımızın verdikleri eğitimlerde bu yıl ulaştıkları rakam küçümsenmemelidir. Arkadaşlarımız, okullarımızda çocuklarımıza ve kamu kurumlarında çalışanlarına yönelik yaptıkları tatbikatlarla afetlerde ve karşılaşacakları birçok konuda eksiklikleri giderme yönünde tamamlayıcı unsur olmaya çalışıyor" dedi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Manken, Erzurum, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:55:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislere Cansız Manken Üzerinde İlk Yardım Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]