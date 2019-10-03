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Polislere deprem eğitimi

22 dakika önce

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKB) tarafından ilçedeki polislere "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Polislere deprem eğitimi, System.String[]

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKB) tarafından ilçedeki polislere "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele depremle ilgili bilgiler verildi.

Ekip lideri Fikret Aygün ve takım kaptanı Emine Erdem tarafından verilen eğitim, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki depremden görüntülerle başladı.

Eğitimde polislere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasıyla ilgili alınması gereken tedbirleri anlattı.

Fikret Aygün, eğitim sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının insanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek, Bahçelievler, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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