Polislere ehliyetsiz yakalandı, yardım için çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıkınca ikinci şoku yaşadı

Polislerin ters yön uygulamasına yakalanan genç sürücünün polislerle diyalogu güldürdü

Ehliyetini evinde unuttuğunu söyledi, ceza yazılmaması için adeta yalvardı

Ceza yazılan genç: "Ben bugüne kadar 40 bin TL'ye yakın ceza ödedim, binmeye devam edeceğim"

ANTALYA - Antalya'da bulvara 20 metrelik ters yönden çıkmak isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç, denetim yapan trafik polislerinin 'şok' uygulamasına yakalandı. Gence ve motosiklet sahibi abisine 16 bin bin TL para cezası yazılırken, motosikleti teslim alması için çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıkınca ikinci şoku yaşadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Ancak sürücüler, daha önce çok sayıda ceza yazılan yolu kullanmaya devam etti. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, trafik de sıkışmaya başladı.

Kaskını taksa da cezadan kurtulamadı

Polis ekipleri şikayetin arttığı yol üzerinde 'şok' uygulama yaptı. Polisin uygulama yaptığını gören birçok sürücü yolu kullanmaya devam ettiği görüldü. Polis ekiplerine hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüsü Soner Özdemir, önce elinde bulunan kaskını kafasına taktı ama polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayarak durduruldu.

Genç arkadaşının 'bende ehliyet yok' demesi ile ikinci şokunu yaşadı

Özdemir'e polis ekiplerince ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan 8 bin TL para cezası uygulandı. Motosikletin abisinin üzerinde olmasından dolayı abisine de 8 bin TL cezai işlem uygulandı. Yazılan cezalar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, motosikleti alması için ehliyetli olduğunu düşündüğü arkadaşını da olay yerine çağırdı. Genç arkadaşının 'bende ehliyet yok' demesi ile ikinci şokunu yaşadı.

"Ben bugüne kadar 40 bin TL'ye yakın ceza ödedim"

Polislere ceza yazmaması için adeta dil döken Soner Özdemir, "Ben bugüne kadar 40 bin TL'ye yakın ceza ödedim. Sıkıntı yok motosikletime binmeye devam edeceğim" dedi. Ceza yiyen bir başka sürücü ise çocuklarını kursa götürmek için ters yöne girdiğini belirtti. Bir başka sürücü ise ceza karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Motosikleti teslim almaya gelen gencin abisi Hüseyin Özdemir ise, "16 bin TL ceza maşallahımız var. Çok komik. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Kardeşim kendisi ödeyecek" dedi. 4 bin TL ceza yiyen başka bir motosiklet sürücüsü genç kız ise yola arkadaşının yönlendirmesi ile girdiğini belirtti.