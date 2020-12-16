Kısıtlamada yakalandı, "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi - Son Dakika

Kısıtlamada yakalandı, "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi

16.12.2020 07:13

Kısıtlamada yakalandı, "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi Bursa'da kısıtlamada gezintiye çıktıklarını belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kısıtlamada yakalandı, "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi

BURSA - Bursa'da kısıtlamada gezintiye çıktıklarını belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranması olan Batuhan Y., polis ekiplerine "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar " dedi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Teyfik T. idaresindeki 16 LOU 58 plakalı otomobili Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan Okan D., Kaan S., Niyazi B., Hakan Mert B. ve Batuhan Y gezmeye çıktıklarını belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu.

Küçük yaşta alıştım

Ayrıca yapılan sorgulamasın da Batuhan Y.,'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenilirken, gazetecilerin sorusuna 'Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştım ' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Gezinti pahalıya patladı

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak., Maske Takmamak suçlarından ve Sosyal mesafeye uymamak suçundan 19 bin 800 TL parası uygulanan 6 şüpheliden Batuhan Y., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi

Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi
Kısıtlamada yakalandı, Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar dedi

Uyuşturucu, Hırsızlık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada yakalandı, 'Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar' dedi - Son Dakika


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