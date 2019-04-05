Son Dakika Haberleri: Polislere Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi

Polislere Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi

1 saat önce

Sakarya'da emniyet personeline, uygulamalı olarak öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Polislere Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi, System.String[]
Sakarya'da emniyet personeline, uygulamalı olarak öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" konferansı düzenlendi.

Programa katılan aile terapisti Korhan Özduru, emniyet personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi konusunda bilgi verdi.

Daha sonra salondakilerden gözlerini kapatmasını isteyen Özduru, polislere öfke kontrolü ve stres yönetimiyle ilgili uygulamalar yaptırdı.

Konferansta konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çok stresli bir meslekleri olduğunu, o nedenle bu semineri yapmak istediklerini söyledi.

"Bu tür psikolojik destekleri çoğaltacağız"

Polislerin kendi psikolojisini yönetme sorumluluğu dışında vatandaşın psikolojisini yönetme sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaya, "Öncelik kendimizi yönetmek, sonra da bir sürü görevimiz var. Mitingler, yürüyüşler, kavgaları ayırmak, aile kavgalarına müdahale edip onu ayırmak... Eğer psikolojimizi yönetmeyi bilirsek, hem kendimiz mutlu, başarılı oluruz hem ailemiz hem de hizmet sunduğumuz toplum mutlu olur." diye konuştu.

Kaya, profesyonel bir görev icra etmek zorunda olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Devletin şu elbisesinin, bizi profesyonelleştirmesi lazım ve onun gücüyle hareket etmemiz lazım. Şahsi olarak meselelere bakmamamız lazım. Bu zırha büründükten sonra görevimizi yapıp, daha sonra bu elbiseyi çıkarıp eve dönmeliyiz. İçimizdeki stresi, öfkeyi, evimize, çoluğumuza çocuğumuza, özel hayatımıza yansıtmamalıyız. Bu uygulamada komutlara uyan arkadaşlar kazançlı çıktı. Amacımız, sizin moralinizi yükseltmek, motivasyonunuzu sağlamaktı. Bundan sonra inşallah bu tür psikolojik destekleri çoğaltacağız. Hep birlikte tek yürek, mutlu, başarılı çalışmalar ve daha nice polis günleri diliyorum."

Emniyet Müdürü Fatih Kaya, etkinliğin sonunda Özduru'ya çiçek ve plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:22 Kaynak: AA

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