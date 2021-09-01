Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Çekici personeli, bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi.

"YEMİŞİM MEMURUNU!" Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir, "Yemişim memurunu" diyerek, çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Kaynak: Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)