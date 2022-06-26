Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi

26.06.2022 15:31
Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın 2. katında alkollü olduğu iddia edilen ve pencereden ateş eden Oktay Yeşilırmak, iddiaya göre kendisini uyaran polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle vurulan Yeşilırmak yaşamını yitirdi.

Saat 00.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Irmak Sokak'ta iddiaya göre 4 katlı binanın 2'inci katında oturan evli ve 2 çocuk babası Oktay Yeşilırmak, evde tek başına olduğu sırada pencereye çıkarak çevreye ateş etti.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve M.M.Ş. sesler üzerine 112 Acil hattına ihbarda bulunarak, sokağa çıktı. Şüpheliyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak'ın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine karşılık verdi.

KARŞILIK ATEŞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oktay Yeşilırmak, Y.A. isimli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında evde Oktay Yeşilırmak'ın tek olduğu belirtildi. Kilitli kapının kırılarak içeriye girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 58 fişek ile Yeşilırmak'ın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Eminyetten yapılan açıklamada Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi. Bölgede polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa giriş ve çıkışı kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Yeşilırmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Oktay Yeşilırmak'ın otopsi işlemlerinin ardından Başakşehir Kayabaşı mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizin Tevfikbey Mahallesinde bugün saat 00.30 sıralarında (O.Y) adlı vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan incelemelerde: İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları (Y.A), (D.T) ve (M.M.Ş)'nin meslektaşları (T.Ç)'nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine (Y.A) polis memuru tarafından açılan ateş sonucu (O.Y) adlı şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay sonrasında yapılan incelemede; (O.Y) adlı şahsın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan (6) adet kaydı bulunduğu, olay sırasında evde kendisinden başka kimse olmadığı, kilitli kapının kırılarak girilmesiyle olayda kullanılan (1) adet tabanca ve (58) fişek ile şahsın tabancasından çıktığı değerlendirilen (8), polis memurlarının bulunduğu yerde ise (9) adet boş kovan elde edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." denildi.

ALKOL ALIP HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Yeşilırmak'ın yakını Kemal Çalışman, "Oktay Yeşilırmak bir iki duble rakı içmiş. Rakı içtiğinden dolayı havaya bir iki el ateş etti. O esnada oradan geçen polisler kendilerine ateş edildiğini düşünerek çocuğun kalbine ateş ediyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
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