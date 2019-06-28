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Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandı

42 dakika önce

Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi Bedirhan caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde devriye görevi yürüten özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibat...

Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi Bedirhan caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde devriye görevi yürüten özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi, düzenlenen şafak operasyonla yakalandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele çalışmaları kapsamında, Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde saat 21.50 sıralarında devriye görevi ifa eden özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi bugün saat 05.00 sıralarında yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Cizre, 3. Sayfa
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