Polislere yardıma giderken taksi tutan bekçilere başarı belgesi verilecek - Son Dakika

Polislere yardıma giderken taksi tutan bekçilere başarı belgesi verilecek

Çorum'da önceki gün akşam saatlerinde müdahale ettikleri bir olayda şahısların kesici alet ile karşılık vermesi üzerine yetersiz kalan polis ekipleri haber merkezini arayarak takviye ekip talep etti.

Polislere yardıma giderken taksi tutan bekçilere başarı belgesi verilecek, System.String[]

Çorum'da önceki gün akşam saatlerinde müdahale ettikleri bir olayda şahısların kesici alet ile karşılık vermesi üzerine yetersiz kalan polis ekipleri haber merkezini arayarak takviye ekip talep etti. Polis ekiplerinin telsiz çağrısı üzerine taksi tutarak olayın meydana geldiği yere giden iki çarşı ve mahalle bekçisine, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayretleri, özverileri ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışları nedeniyle Çorum Valiliğince Başarı Belgesi verilecek.


Çorum Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10 Haziran akşamı Kale Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde kavga olduğu ihbarı üzerine bir polis ekibi kısa sürede olay yerine intikal etti. Bıçaklı şüphelilerin polis ekiplerine zorluk çıkarması üzerine polisler, telsiz anonsuyla olay yerine takviye ekip istedi. Bu sırada Bahabey Caddesinde yaya olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, telsizdeki yardım anonsu üzerine, kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için taksiye bindi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin de müdahalesiyle olaya karışan 3 kişi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek için kısa sürede olay yerine ulaşabilmek amacıyla taksi tutan Devren ve Topuz'un davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, bekçilerin halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle Başarı Belgesi ile ödüllendirilmesi talimatını verdi.


Bu arada bekçilerin bindikleri taksiden inip koşarak olay yerine ulaşmalarına ilişkin görüntü de MOBESE kamerasınca kaydedildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislere yardıma giderken taksi tutan bekçilere başarı belgesi verilecek - Son Dakika
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