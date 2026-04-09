Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma sırasında çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı sözler kullanarak görüntü çeken ve sanal medyada yayınlayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 7'si kadın 8 kişi dün gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

”TERÖR SALDIRISI OLDUĞUNU 1 SAAT SONRA ÖĞRENDİM”

Öte yandan tutuklan şüpheli N.K.’nın ifadesi de ortaya çıktı. N.K., ifadesinde "Video içeriğinde geçen 'Sen sağ bek, ben sol bek' şeklindeki ifadeler bana aittir. Polislerin ellerinde silahlarla koşturduklarını gördüm, ancak olayın bir terör saldırısı olduğunu o an tam olarak anlayamadım. Olayın terör saldırısı olduğunu polisin çatıştığını yaklaşık 1 saat sonra öğrendim" dedi.