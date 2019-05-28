Son Dakika Haberleri: Polisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler
Son Dakika Güncel Haber

Polisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler

1 saat önce

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Polisleri
Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenleri takibe aldı.
Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ile ilçe merkezindeki otel ve villalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. 17 Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.
Sağlık taramasında 2'sinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmaları da deşifre edildi. Zanlıların, polisleri "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları saptandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:11 Kaynak: AA
Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edin Dzeko'dan, "Fenerbahçe'ye Transfer Olacak mısın" Sorusuna Tek Kelimelik Cevap Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]