Son Dakika Haberleri: Polisleri de dolandıran sahte polis yakalandı
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Polisleri de dolandıran sahte polis yakalandı

3 saat önce

ANTALYA'da kendisini polis olarak tanıtarak bir hasta yakınını, 5 bin lira dolandıran H.K., polisin operasyonuyla yakalandı.

Polisleri de dolandıran sahte polis yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da kendisini polis olarak tanıtarak bir hasta yakınını, 5 bin lira dolandıran H.K., polisin operasyonuyla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı çıkan zanlının polisleri de dolandırdığı belirlendi. 
Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, bir kamu hastanesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan H.K. ile bağlantı kuran U.K., hasta çocuğuna solunum cihazı alma sözü veren şüpheliye 5 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan U.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan H.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K'nin dolandırdığı kişiler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
Antalya, Polis, Güncel
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