Son Dakika Haberleri: Polisleri de şaşırtan araç, trafikten men edildi
Son Dakika Güncel Polisleri de şaşırtan araç, trafikten men edildi

Polisleri de şaşırtan araç, trafikten men edildi

47 dakika önce

ADANA'da otomobil ve at arabasının birleşiminden oluşan motorlu taşıt, trafik polislerini de şaşırttı.

Polisleri de şaşırtan araç, trafikten men edildi, System.String[]

ADANA'da otomobil ve at arabasının birleşiminden oluşan motorlu taşıt, trafik polislerini de şaşırttı. Denetimlerde yakalanan araç trafikten men edilirken, sürücüsüne ise 2 bin 18 TL idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte önemli risk grubunu oluşturması nedeniyle kent merkezinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki denetimler sırasında ön kısmı otomobilden, arka bölümü at arabası römorkundan oluşan motorlu araçla seyir halindeki sürücü Oğuzhan I., durduruldu. Polis ekiplerini şaşırtan araç trafikten men edildilirken, çekici ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü parkına çekildi.Trafiğe çıkması sakıncalı bulunan aracın sürücüsü Oğuzhan I.'ya, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. Seyyar satıcılık yapan Oğuzhan I., aracı bir tamirciden satın aldığını, seyyar meyve sebze satışı yaptığını söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
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