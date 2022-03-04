POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI

04.03.2022 12:42

ESKİŞEHİR'de, arama kaydı bulunan A.U. kapısında polisleri görünce 3'üncü kattaki evinin balkonundan sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak atlayıp, kaçtı.

ESKİŞEHİR'de, arama kaydı bulunan A.U. kapısında polisleri görünce 3'üncü kattaki evinin balkonundan sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak atlayıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis A.U.'yu kısa sürede yakaladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arama kaydı bulunan A.U.'nun evine gitti. Polisi fark eden A.U., 3'üncü kattaki evinin balkonundan sokaktaki aydınlatma direğine atlayıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.U.'nun direğe atlayıp kaçması, polisin koşuşturması ve kaldırımda bekleyen kişilerin şüpheliyi engellemeye çalışması yer alıyor. Polisin sıkı takibi ile A.U. bir süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI
POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI
POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSLERİ GÖRÜNCE BALKONDAN DİREĞE TUTUNARAK İNİP, KAÇMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika


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