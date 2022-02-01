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Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı

01.02.2022 10:28
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi kullanan araçları durdurarak denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi kullanan araçları durdurarak denetledi. Ataşehir TEM otoyolunda yapılan denetimde bir sürücü polisleri görünce yolda geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin peşinden koşarak durdurduğu sürücü, "Yanlış yola girdiğim için geri gittim" dese de ceza yemekten kaçamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakasında TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kontrol sırasında, muayenesi olmayan bir sürücü polis ekiplerini görünce trafikte geri geri gitmeye çalıştı. Durumu fark eden ekipler koşarak sürücüyü durdurdu. Plaka sorgusu esnasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmeye çalıştığını söyleyen sürücü ceza yemekten kaçamadı. Trafiği tehlikeye düşürmekten ve araç muayenesi bulunmamaktan sürücüye 800 TL cezai işlem uygulandı. Bir başka sürücüye ise aracında bulunan cam filminden dolayı 427 TL ceza uygulandı.

(Cüneyt Sevindik - Metin Başar/ İHA)

Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı

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Trafik Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Polisleri görünce otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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