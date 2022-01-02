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Polisleri peşine takan alkollü sürücü: "Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım" - Son Dakika

Polisleri peşine takan alkollü sürücü: "Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım"

02.01.2022 00:02

Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kısa sürede yakalanan sürücü 1.96 promil alkollü çıktı.

Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kısa sürede yakalanan sürücü 1.96 promil alkollü çıktı. "5-6 tane polis ekibini görünce tedirgin oldum kaçtım" diyen şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 07 ADF 527 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T.'yi durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya başladı. Sürücü Yunus Polis ekiplerinin takibi sonucu 3 kilometre ileride Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen şahsa kelepçe takıldı.

Sözleri ve davranışları dikkat çekti

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Şahıs polislerin neden kaçtın sorusuna, "Sizi görünce tedirgin oldum. Arkama bir baktım 5-6 tane polis ekibi gördüm. Ne diyeyim" derken polis ekibi ise şahsa yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Gencin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

1.96 promil alkollü çıktı

Polis ekipleri Hasan Hüseyin T.'yi kenarda bekletirken, otomobil ise didik didik aradı. Olay yerine gelen trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Hasan Hüseyin T.'nin 1-96 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye, 'Alkollü araç kullanma', 'Dur ikazına uymama' ve 'Trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından yaklaşık 4 bin TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım
Polisleri peşine takan alkollü sürücü: Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım

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Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisleri peşine takan alkollü sürücü: 'Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisleri peşine takan alkollü sürücü: "Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım" - Son Dakika
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