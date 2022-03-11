Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu

11.03.2022 23:07
Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Şanlıurfa merkezde defnedildi.

Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Şanlıurfa merkezde defnedildi. Cenazede konuşan şahsın ailesi, sivil giyimli polisleri husumetli olduğu aşiretten zannederek ateş açtığını iddia etti.

Şanlıurfa'da önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt, takibe aldıkları Mehmet Aslan'ın ateş açması sonucu şehit oldu. Otomobille kendi kullandığı otomobilinin önünü kesen sivil polislere ateş açan şahıs, yaya olarak olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı ile polis memuru yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şahsı yakalamak için il genelinde çalışma yapan ekipler, dün öğleden sonra Mardin Yolu güzergahında şahsın eşkaline benzeyen birinin görüldüğü ihbarını aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat ekipleri, bölgede komandoların da desteğiyle arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı kırsal Mahallesi çevresinde operasyonlarını yoğunlaştıran ekipler, zanlıyı bölgede etkisiz hale getirdi.

CENAZESİ ŞANLIURFA MERKEZDE DEFNEDİLDİ

Polisleri şehit eden şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından bu gün yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan yakınları, Şanlıurfa merkezde bulunan Bediüzzaman Aile Mezarlığında kıldıkları namazın ardından aynı yerde defnetti.

HUSUMETLİLERİ OLDUĞUNU ZANNEDEREK ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Şahsın ailesi, Mehmet Aslan'ın polis memurlarını husumetli oldukları aşiretin mensupları olduğunu zannettiği için ateş açtığını iddia etti. Milliyetçi bir aile olduklarını ve polisi, askeri, devleti sevdiklerini söyleyen şahsın ailesi, terörist ilan edildiklerini ama öyle bir şey olmadığını belirtti.

"3 OĞLUMU KAYBETTİM"

Şahsın babası Halil Aslan bayrağa saygılı insanlar olduklarını belirterek, "Biz devletimize saygılı insanlarız. Biz terör değiliz. Terörden nefret ediyoruz. 3 tane gencimizi kaybettik, oğlum, 2 tane oğlum daha. O polisler de benim oğlumdur. Bu yanlışlıkla yapıldı. Düşman olduklarını zannetti, silahını çıkarıp vurdu. Polis olduğunu bilseydi mümkün değildi. Devletimize saygılıyız. Kapımıza kadar her yerde Türk bayrağı vardır. Biz Mehmetçiği de severiz, polisimizi severiz, devletimizi severiz. Ben AK Partiliyim. Yanlışlıkla, Bini İcil Aşiretinin önünü kestiğini zannetmiş. Silahını çekip onları vuruyor. Ben doktordan dönerken kardeşine diyor ki, Bini İcillerden 2 kişiyi vurdum, kendinize dikkat edin. Yeri söyledi, biz de kalkıp gittik. Biz polis olarak bilmiyorduk, Bini İcil olarak biliyorduk. Yolda polis bizi durdurdu, silah doğrulttular. Hayırdır babam dedik. Bize dediler ki yere yatın. İfade verdik. Karakola geldik, ifade verdik. Sabah da çıktık. Biz devlete saygılı insanlarız, terör değiliz" dedi.

KARDEŞİNİ ARAYIP KARŞI AŞİRETTEN 2 KİŞİYİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Şahsın abisi Hasan Aslan ise Mehmet Aslan'ın diğer kardeşi Mustafa Aslan'ı arayıp karşı aşiretten 2 kişiyi vurduğunu söylediğini iddia ederek, "Bir husumeti vardı bu çocuğun. 2004'te de vardı. Bu son zamanlarda da bunlarla bir alışverişinin olduğunu, parasını vermediklerini söylüyordu. Ondan sonra bu alacağını almak için sosyal medya üzerinden tehditler savuruyordu. Aynı gün içerisinde bizim aşiretin toplantısı yapıldı. Mehmet, sen bunlardan bir şey isteme, bunlardan ne kadar alacağın varsa biz kendi aramızda toplayalım dediler. Mehmet de başkasının borcunu neden siz ödüyorsunuz, ben böyle bir şeye tahammül edemem dedi. Çocuk milliyetçi bir çocuk. Polisi seven bir çocuk. Evine gidin bayraklara bakın. Bizim geçmişimize bakın. Çocuk OSM Hastanesinin orada sivil bir araç ile kafa kafaya geliyor. Araçtan 3 kişi iniyor. Kendilerini polis olarak tanıtmıyor. Bellerinde silahı görünce bunlar Bini İcil Aşiretindendir diye silahına davranıyor. Bunlar da silahına davranınca, bu çocuk polis olduğunu bilse teslim olur. Durun, durun ben sizi vurmak niyetinde değilim, ben düşmanım zannettim, Bini İcil Aşireti zannettim diye vuracaktım ve Bini İcil Aşireti diye biliyordu. Vurduktan sonra kardeşi Mustafa Aslan'ı arıyor, kayırlarda vardır. Diyor ki ben Bini İcil'den 2 adam vurdum, kendinize dikkat edin. Telefon kayırları var. Yani biz terörist değiliz, geçmişimiz belli. Bini Yusuf Aşireti. Babamın öz dayısı Mustafa Halaf kimmiş bakın. Kurtuluş Savaşında, biz nerden geldik, nereye gidiyoruz. Geçmişimizde hiçbir terörist yoktur. Varsa kafamıza sıksınlar, bebeklerimize kadar sıksınlar. Boynumuz o konuda kıldan incedir" diye konuştu.

Öte yandan cenazede şahsın yakınlarının Türk bayrağı açtığı görüldü.

(Şinasi İnan - Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu
Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu
Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu
Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu
Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu

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İki polisimizi şehit eden zanlı ölü ele geçirilmişti! Çatışma anları ortaya çıktı İki polisimizi şehit eden zanlı ölü ele geçirilmişti! Çatışma anları ortaya çıktı ŞEHİT POLİSLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI ŞEHİT POLİSLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa, Çocuk, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polisleri şehit eden şahsın ailesi konuştu - Son Dakika


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