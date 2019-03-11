Son Dakika Haberleri: Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 15 Yaralı

Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 15 Yaralı

13 dakika önce

Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı polis 15 kişi de yaralandı.

Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 15 Yaralı, System.String[]
Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı polis 15 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yolcu minibüsündeki yaralılardan T.K. ile H.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Van, 3. Sayfa
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