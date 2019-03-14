Son Dakika Haberleri: Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsünün Çarpıştığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsünün Çarpıştığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıVAN - Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15...

Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

VAN - Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı.
11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, MOSEBE kamerasına saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:54 Kaynak: İHA

Polis, Hakkari, 3. Sayfa
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