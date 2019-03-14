Polisleri Taşıyan Araçla Yolcu Minibüsünün Çarpıştığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıVAN - Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15...
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
VAN - Van
'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitingi için Hakkari
'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı.
11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale
istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar
yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, MOSEBE kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:54 Kaynak: İHA
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