Son Dakika Haberleri: POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)
Son Dakika Güncel POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)

POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

-------------

-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makas atan sürücü, polisleri taşıyan midibüse kaza yaptırdı: 3 polis ağır yaralı
Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 14:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]