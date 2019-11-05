Son Dakika Haberleri: Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı (1)
Son Dakika Güncel Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı (1)

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı (1)

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı (1), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Polisleri taşıyan midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:21 Kaynak: DHA
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