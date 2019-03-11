Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 6'sı Polis, 15 Yaralı (2)

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİHakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne...

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİ



Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar eden yolcu minibüsündeki Talet Kaya ile Hasan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6'sı polis 15 kişinin tedavileri devam ediyor.

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