Son Dakika Haberleri: Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 6'sı Polis, 15 Yaralı (2)

Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 6'sı Polis, 15 Yaralı (2)

30 dakika önce

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİHakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne...

Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 6'sı Polis, 15 Yaralı (2), System.String[]
2 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yolcu minibüsündeki Talet Kaya ile Hasan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6'sı polis 15 kişinin tedavileri devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLMŞTİ

VAN,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:42 Kaynak: DHA

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