Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 6'sı Polis, 17 Yaralı (3)
1 saat önce
Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı.
VAN- Hakkari
karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 6'sı polis, 17 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar
kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:44 Kaynak: DHA
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