Son Dakika Haberleri: Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada Ölenler Toprağa Verildi

Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada Ölenler Toprağa Verildi

30 dakika önce

Hakkari yolunda, polislerin taşındığı midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Talat Kaya ve Hasan Kahraman'ın cenazeleri, toprağa verildi.

Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada Ölenler Toprağa Verildi, System.String[]
VAN- Hakkari yolunda, polislerin taşındığı midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Talat Kaya ve Hasan Kahraman'ın cenazeleri, toprağa verildi. Yaralı 15 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen midibüs ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık sağlık görevlilerince ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan yolcu minibüsündeki Talat Kaya ve Hasan Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya ile Kahraman'ın cenazeleri, dün akşam saatlerinde toprağa verildi. Tedaviye alınan 15 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Hasan Kahraman, Hakkari, Güncel
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