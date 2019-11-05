Son Dakika Haberleri: Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

7 saat önce

5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı, System.String[]

E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sebebiyle minibüs içinde bulunan polisler sıkıştıkları yerden ekiplerin zorlu çalışmasının ardından kurtuldu. Kazada 3 polisin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, gece saat 02.30'da E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis ekibi taşıyan minibüs Haramidere Metrobüs üst geçidine çarptı. Kaza'da 3 polis memuru yaralandı, yaralı olan iki polis memuru sağlık ekiplerinde ambulansa alınırken araç içinde sıkışan şoförü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarma esnasında kaza sonrası araç içinde bulunan biber gazlarının patlaması sonucu gazdan etkilenen şoföre maske takılarak kurtarıldı.

Kazada yaralanan polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Beylikdüzü, Güzelyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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