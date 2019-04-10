Son Dakika Haberleri: Polislerin Bir Yıllık Çalışması Tanıtım Filmi Oldu

Polislerin Bir Yıllık Çalışması Tanıtım Filmi Oldu

39 dakika önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, bir yıl içerisinde yapılan başarılı çalışmalar ve uygulamalarla ilgili tanıtım filmi hazırladı.

Polislerin Bir Yıllık Çalışması Tanıtım Filmi Oldu, System.String[]
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, bir yıl içerisinde yapılan başarılı çalışmalar ve uygulamalarla ilgili tanıtım filmi hazırladı.

Farklı görseller eşliğinde hazırlanan tanıtım filmi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada yayımlandı.

İki dakikalık tanıtım filminde, Narkotik, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri başta olmak üzere farklı birimlerin il genelindeki çalışmalarına yer verildi.

Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi gibi tarihi mekanlarda drone ile çekilmiş görüntülerin de yer aldığı tanıtım filminde, polislerin göreve çıkışı, Cacabey Meydanı'ndaki asayiş uygulamaları, yaya geçişi üstünlüğü ile ilgili uygulamalar, Ankara-Kayseri kara yolundaki trafik ve asayiş uygulamaları, trafik kazalarına müdahale yer aldı.

Filmde ayrıca, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki silahlı atış talimleri ve tatbikatlarla ilgili görsellere de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: AA
Polis, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
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