Polislerin boyadığı okulda ders zili çaldı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından boyası yapılan Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler, sınıflarını gezerek, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, inceleme sonrası yaptığı konuşmada, Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşme sonucu okulların boya, badana ve birtakım eksikliklerinin tespit edildiğini belirten Tuğ, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Müdürümüz Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nda 20 sınıfın boyaya ihtiyacı olduğundan bahsetti. Biz de çevik kuvvet şube müdürlüğü personelimizle bu ihtiyacın karşılanmasında eğitim camiamıza katkı sağlamış olduk. Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim-öğretim yapması, çocuklarımızın da bundan istifade etmesi düşüncesiyle şahsım ve teşkilatım adına bu katkıyı sağlamaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Törene, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Karlıtepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.