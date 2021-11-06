Polislerin can yoldaşı "hassas burunlar" suçluların "korkulu rüyası" oldu - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) günlük bakımları ve eğitimleri büyük titizlikle yapılan hassas burunlu köpekler, katıldıkları operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından Erzurum'da görev yapmaya başlayan köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor.

Narkotik, bomba, kadavra, iz takip köpeği olmak üzere 7 köpeğin görev yaptığı kentte operasyonlarda suçlulara karşı alınan başarılarda pay sahibi olan dedektör köpekler, kış şartlarının çetin geçtiği Erzurum'da soğuktan etkilenmemeleri için beş yıldızlı otelleri aratmayan yerlerde barınıyor.

Merkezi kalorifer sistemiyle donatılan KEM'de, sıcak suyla banyo yaptırılan hayvanlar, eğitmenleri tarafından tımarları yapılıp özel mamalarla besleniyor.

Dedektör köpekler, günlük bakımlarından sonra Çat yolu üzerindeki KEM'de belirli saat aralıklarında eğitmenlerince antrenman ve özel çalışmalara tabi tutuluyor.

Eğitmenler adeta kendi çocuklarına gösterdikleri ilgiyi burada sorumlu oldukları köpeklere de gösterirken, hayvanların yakınlığı birbirlerine olan bağların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Kentte görev yapan 7 köpekten özellikle uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen narkotik dedektör köpekleri "Zeta" ve "Eris" ile patlayıcı madde arama köpeği "Bumble" başarılarıyla dosta güven düşmana korku veriyor.

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldular

Polisin en büyük yardımcıları narkotik dedektör köpeklerinden labrador retriever ırkı "Zeta" ile Belçika çoban köpeği "Eris", bugüne kadar çok sayıda başarıya imza attı.

Korkulu rüyası oldukları zehir tacirlerinin, "zula" diye tabir edilen yerlerde sakladıkları uyuşturucuları başarıyla bulan köpekler, operasyonlarda polislerin gözü kulağı oluyor.

Erzurum'da çeşitli tarihlerde 50 ila 100 kilogram arasında değişen yüklü miktarda uyuşturucuları gizlendikleri özel bölmelerden çıkartan "Zeta" ve "Eris", her uyuşturucu operasyonuna katılarak başarılı çalışmalar yapıyor.

Yıllardır emniyet bünyesinde hizmet veren, bugüne kadar Erzurum'un da bulunduğu 5 ayrı ilde görev yapan ve emekliliği yaklaşan "Zeta", görevini tamamladıktan sonra yine eğitmeninden ayrılmayacak.

Çıkardığı seslerle adeta konuşuyormuş izlenimi veren, tek seferde 30-40 kilo uyuşturucu bulan "Zeta", emekli olunca KEM'den ayrılıp eğitmenin evinde kalmaya başlayacak.

Hızlı ve hareket kabiliyeti yüksek olan "Zeta"ya cana yakınlığı ve sevimliliği nedeniyle narkotik polisleri "siyah inci" lakabını taktı.

İnsanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip

Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında yapılan uygulamamaların yanı sıra zaman zaman uyuşturucu operasyonlarına katılan "Eris" de bugüne kadar çok sayıda görevde üstün başarı sağladı.

Son olarak Aşkale-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada, özel bölmelere saklanan uyuşturucuyu bulan "Eris", henüz 3 yaşında.

Kimsenin aklına dahi gelmeyen özel bölmelere saklanan uyuşturucuyu bulup çıkartan, kontrol noktasında arama yapılan otomobilin her yerini hassas burnuyla didik didik arayan "Eris" de diğer dedektör köpekler gibi alanında tam bir uzman.

Haftanın her gününü polis memuru eğitmeniyle geçiren "Eris", diğer dedektör köpekler gibi insanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip.

"Bumble" tam bir zeka küpü

Dedektör köpekler, narkotik, kaçakçılık, toplumsal olayların yanı sıra terörle mücadelede de polislerin en büyük yardımcısı konumunda. 2 yaşındaki patlayıcı madde arama köpeği "Bumble" de emniyetin göz bebeği.

İlk görev yeri Erzurum'da haftanın büyük bölümünü eğitmeniyle geçiren Belçika çoban köpeği "Bumble" sadece hassas burnu ile dikkat çekmiyor.

Günlük bakımlarında eğitmenin verdiği komutları ve yönlendirmeleri yaparken, hızlı oluşu ve sürati ile dikkati çeken "Bumble" şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolünün yanı sıra terör operasyonlarında da görev alıyor.

Polislerin "zeka küpü" olarak da nitelendirdikleri Bumble, patlayıcı maddeyi her ortamda yoğun koku alma duyusuyla kısa sürede buluyor.