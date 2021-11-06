Üye Girişi
Polislerin can yoldaşı "hassas burunlar" suçluların "korkulu rüyası" oldu - Son Dakika

Polislerin can yoldaşı "hassas burunlar" suçluların "korkulu rüyası" oldu

06.11.2021 11:08
Polislerin can yoldaşı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) günlük bakımları ve eğitimleri büyük titizlikle yapılan hassas burunlu köpekler, katıldıkları operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) günlük bakımları ve eğitimleri büyük titizlikle yapılan hassas burunlu köpekler, katıldıkları operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından Erzurum'da görev yapmaya başlayan köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor.

Narkotik, bomba, kadavra, iz takip köpeği olmak üzere 7 köpeğin görev yaptığı kentte operasyonlarda suçlulara karşı alınan başarılarda pay sahibi olan dedektör köpekler, kış şartlarının çetin geçtiği Erzurum'da soğuktan etkilenmemeleri için beş yıldızlı otelleri aratmayan yerlerde barınıyor.

Merkezi kalorifer sistemiyle donatılan KEM'de, sıcak suyla banyo yaptırılan hayvanlar, eğitmenleri tarafından tımarları yapılıp özel mamalarla besleniyor.

Dedektör köpekler, günlük bakımlarından sonra Çat yolu üzerindeki KEM'de belirli saat aralıklarında eğitmenlerince antrenman ve özel çalışmalara tabi tutuluyor.

Eğitmenler adeta kendi çocuklarına gösterdikleri ilgiyi burada sorumlu oldukları köpeklere de gösterirken, hayvanların yakınlığı birbirlerine olan bağların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Kentte görev yapan 7 köpekten özellikle uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen narkotik dedektör köpekleri "Zeta" ve "Eris" ile patlayıcı madde arama köpeği "Bumble" başarılarıyla dosta güven düşmana korku veriyor.

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldular

Polisin en büyük yardımcıları narkotik dedektör köpeklerinden labrador retriever ırkı "Zeta" ile Belçika çoban köpeği "Eris", bugüne kadar çok sayıda başarıya imza attı.

Korkulu rüyası oldukları zehir tacirlerinin, "zula" diye tabir edilen yerlerde sakladıkları uyuşturucuları başarıyla bulan köpekler, operasyonlarda polislerin gözü kulağı oluyor.

Erzurum'da çeşitli tarihlerde 50 ila 100 kilogram arasında değişen yüklü miktarda uyuşturucuları gizlendikleri özel bölmelerden çıkartan "Zeta" ve "Eris", her uyuşturucu operasyonuna katılarak başarılı çalışmalar yapıyor.

Yıllardır emniyet bünyesinde hizmet veren, bugüne kadar Erzurum'un da bulunduğu 5 ayrı ilde görev yapan ve emekliliği yaklaşan "Zeta", görevini tamamladıktan sonra yine eğitmeninden ayrılmayacak.

Çıkardığı seslerle adeta konuşuyormuş izlenimi veren, tek seferde 30-40 kilo uyuşturucu bulan "Zeta", emekli olunca KEM'den ayrılıp eğitmenin evinde kalmaya başlayacak.

Hızlı ve hareket kabiliyeti yüksek olan "Zeta"ya cana yakınlığı ve sevimliliği nedeniyle narkotik polisleri "siyah inci" lakabını taktı.

İnsanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip

Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında yapılan uygulamamaların yanı sıra zaman zaman uyuşturucu operasyonlarına katılan "Eris" de bugüne kadar çok sayıda görevde üstün başarı sağladı.

Son olarak Aşkale-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada, özel bölmelere saklanan uyuşturucuyu bulan "Eris", henüz 3 yaşında.

Kimsenin aklına dahi gelmeyen özel bölmelere saklanan uyuşturucuyu bulup çıkartan, kontrol noktasında arama yapılan otomobilin her yerini hassas burnuyla didik didik arayan "Eris" de diğer dedektör köpekler gibi alanında tam bir uzman.

Haftanın her gününü polis memuru eğitmeniyle geçiren "Eris", diğer dedektör köpekler gibi insanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip.

"Bumble" tam bir zeka küpü

Dedektör köpekler, narkotik, kaçakçılık, toplumsal olayların yanı sıra terörle mücadelede de polislerin en büyük yardımcısı konumunda. 2 yaşındaki patlayıcı madde arama köpeği "Bumble" de emniyetin göz bebeği.

İlk görev yeri Erzurum'da haftanın büyük bölümünü eğitmeniyle geçiren Belçika çoban köpeği "Bumble" sadece hassas burnu ile dikkat çekmiyor.

Günlük bakımlarında eğitmenin verdiği komutları ve yönlendirmeleri yaparken, hızlı oluşu ve sürati ile dikkati çeken "Bumble" şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolünün yanı sıra terör operasyonlarında da görev alıyor.

Polislerin "zeka küpü" olarak da nitelendirdikleri Bumble, patlayıcı maddeyi her ortamda yoğun koku alma duyusuyla kısa sürede buluyor.

Polislerin can yoldaşı hassas burunlar suçluların korkulu rüyası oldu
Polislerin can yoldaşı hassas burunlar suçluların korkulu rüyası oldu
Polislerin can yoldaşı hassas burunlar suçluların korkulu rüyası oldu
Polislerin can yoldaşı hassas burunlar suçluların korkulu rüyası oldu
Polislerin can yoldaşı hassas burunlar suçluların korkulu rüyası oldu

Uyuşturucu, Narkotik, Erzurum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polislerin can yoldaşı 'hassas burunlar' suçluların 'korkulu rüyası' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var 10:37 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı 10:34 Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu 10:27 Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı 10:23 Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı 09:55 Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi 09:21 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor 09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor

Son Dakika Haberleri
11:03 Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı
11:02 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı
10:36 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
10:35 Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek
10:33 Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı
10:30 Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti
10:27 Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu
10:25 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum
10:23 Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı
10:19 Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu
İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek         
11:18
Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı         
11:03
Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek         
10:36
Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti         
10:30
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi         
09:19
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıktı, cesedi inşaatın bodrumundaki boruda asılı bulundu         
04:25
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret         
00:34
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 11:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Polislerin can yoldaşı "hassas burunlar" suçluların "korkulu rüyası" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement