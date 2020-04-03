Polislerin eş ve çocuklarından anlamlı video - Son Dakika

Muş'ta polislerin eş ve çocukları, hazırladıkları videoyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan emniyet güçlerine destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, hem terörle hem de koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında görev yapan polis ekiplerine moral vermek üzere video hazırladı.

Videoda, polis eşleri ve çocukları, görev başındaki ekiplere "İyi ki varsınız", "Biz evdeyiz, mutluyuz, bizi merak etmeyin" mesajını okuyarak destek verdi.

Ailelerin çocuklarla okuduğu mesajlar, güzel görüntülere sahne oldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturulması ve insanlara evde kalmaları çağrısında bulunulması amacıyla videonun hazırlandığı belirtildi.