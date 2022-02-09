Üye Girişi
Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış - Son Dakika

Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış

09.02.2022 23:00

Bakırköy'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ters yönde kaçmaya çalışan araçtan silah gösterilmesi üzerine polislerin açtığı ateş sonucu araçtaki genç kız yaşamını yitirdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalanırken, hayatını kaybeden kız hakkında ise 7 defa kayıp başvurusu yapıldığı anlaşıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptığı sırada içerisinde S.K. (22) ve Y.A.'nın bulunduğu aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ters yöne girip araçlara çarparak kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü S.K. kaza yaparak kaçtığı sırada polis ekiplerine elindeki tabancayı gösterdi. Bu sırada polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu kiralık araca yönelik ateş açtı. Polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan Y.A. yaralanırken, sürücü S.K. ise bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.

YARALI KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşı Y.A.'nın yaralandığı gören şüpheli sürücü S.K. aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta inceleme yapan ekipler yaralı Y.A.'yı hastaneye kaldırdı. Yaralı Y.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ HAKKINDA 7 KEZ KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Polis merkezine götürülen S.K.'nin emniyette 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden Y.A. hakkında ise 7 defa 'kayıp' başvurusu yapıldığı öğrenildi. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 adet dolu halde şarjör ve seyyar çakar tertibatı ele geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

KOVALAMACA KAMERADA

Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahsın trafikteki tehlike saçarak ilerlediği polisin aracına çarpmasına rağmen kaçmaya devam ettiği görülüyor.

Öte yandan, olayda yer alan polislerden 2'sinin tedbiren açığa alınarak, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

İstanbul, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:13 Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement