Polislerin hayvan sevgisi yavru bir köpeği hayata bağladı - Son Dakika

Polislerin hayvan sevgisi yavru bir köpeği hayata bağladı
11.10.2020 16:09
- Polislerin hayvan sevgisi yavru bir köpeği hayata bağladı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yavru bir köpeğe bir aracın çarptığı ihbarı üzerine yaralı köpeği veteriner kontrolünde ilk müdahalesinin ardından hayvan hastanesine götürerek sağlığına kavuşmasını sağladı.
- Polislerin hayvan sevgisi yavru bir köpeği hayata bağladı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yavru bir köpeğe bir aracın çarptığı ihbarı üzerine yaralı köpeği veteriner kontrolünde ilk müdahalesinin ardından hayvan hastanesine götürerek sağlığına kavuşmasını sağladı.
Bayat ilçesinde bir köpeğe otomobilin çarptığı ihbarını alan emniyet ekipleri, bacağından yaralanan yavru köpeği önce ilçede bulunan bir veterinere götürerek burada ilk müdahalesini yaptırdı. Daha sonra ekip otosuyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi hayvan Hastanesi'ne teslim etti. Yavru köpek burada yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis dostlarının maskotu oldu.
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