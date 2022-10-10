Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu - Son Dakika
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Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu

10.10.2022 18:20

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bir binada hırsız olduğu ihbarını alan polisler merdivenle tırmandıkları evde farklı bir manzara ile karşılaştı. Evin içerisine giren ekipler, hırsız ararken yavru kedi yakaladı.

Merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 1. Uçar sokakta yaşandı. Mahalleli yan tarafında bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan binadan ses duyduklarını polise bildirdi.

Polislerin 'hırsız var' diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. Ekiplerin de sesleri duyması üzerine binanın etrafı sarıldı. Savcılıktan binaya giriş için talimat alındıktan sonra merdivenle binaya tırmanan bekçiler hırsızı aramaya başladı.

Polislerin 'hırsız var' diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

HIRSIZ ARARKEN KEDİ ÇIKTI

Didik didik kontrol sağlanan binada sesin geldiği yeri tespit eden bekçiler yavru kedinin olduğunu fark etti. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kediye mama ve süt verildi. Mahalleyi ayağa, polisleri alarma geçiren yavru kediye ise mahalleli sahip çıktı.

Polislerin 'hırsız var' diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı
Polislerin 'hırsız var' diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı
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Kaynak: İHA

Bursa, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu - Son Dakika
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