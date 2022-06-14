Çaycuma ilçesinde Nihat T. isimli şahıs, Filyos ırmağının geçtiği Çaycuma köprüsünün korkuluklarına çıktı. Yarı çıplak vaziyette korkulukların kenarında bulunan boru üzerine oturdu. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber vererek yardım istedi.
Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahıs için ekipler tarafından ikna çabaları devam ederken Nihat T. kendini Filyos Nehrine atladı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı! - Son Dakika