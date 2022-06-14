Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahıs için ekipler tarafından ikna çabaları devam ederken Nihat T. kendini Filyos Nehrine atladı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı! - Son Dakika

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