Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı! - Son Dakika
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Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!

14.06.2022 17:23
Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!

Zonguldak'ın Filyos Nehri üzerinden geçen köprüdeki korkulukların üzerine yarı çıplak halde çıkan adam, ekiplerin ikna çabaları sürerken kendini aşağıya bıraktı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan adam, daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çaycuma ilçesinde Nihat T. isimli şahıs, Filyos ırmağının geçtiği Çaycuma köprüsünün korkuluklarına çıktı. Yarı çıplak vaziyette korkulukların kenarında bulunan boru üzerine oturdu. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber vererek yardım istedi.

Ekiplerin ikna çabaları sürerken kendini köprüden aşağıya bıraktı

KENDİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI

Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahıs için ekipler tarafından ikna çabaları devam ederken Nihat T. kendini Filyos Nehrine atladı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin ikna çabaları sürerken kendini köprüden aşağıya bıraktı
Ekiplerin ikna çabaları sürerken kendini köprüden aşağıya bıraktı
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Kaynak: İHA

Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı! - Son Dakika

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