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Polislerin kavgası güvenlik kamerasında

54 dakika önce

Tokat'ta kavga eden 3 polis memurunun ifadesi alınırken, kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat'ta kavga eden 3 polis memurunun ifadesi alınırken, kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Behzat Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü önüne gelen sivil giyimli polis memurları E.K. ve V.K. isimli kardeşler, aralarında anlaşmazlık bulunan şubede görevli polis memuru H. A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kardeş polis memurları, H.A'yı darp etti. Şube içinde de devam eden kavgayı, diğer polis memurları ayırdı.
Birbirinden şikayetçi olmaları üzerine 3 polis memuru ifadeleri alınmak üzere Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kavga anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yargıya yansıtılan olayla ilgili idari soruşturma başlatılacağı da bildirildi.
Polislerin kavgası güvenlik kamerasında
Emniyet Müdürlüğü, Tokat, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:17 Kaynak: AA
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