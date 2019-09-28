Polislerin kazadan ve beladan korunması için kurban kesildi

Adana'da polise yönelik gerçekleşen bombalı saldırının ardından polislerin kaza ve belalardan korunması için kurban kesildi.



Devletin güvenliği, milletin huzuru için, zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren güvenlik güçleri için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla personelin kaza ve belalardan korunması amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde kurban kesimi yapıldı.



Adana'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca yönelik yapılan bombalı terör saldırısı sonrası personelin kaza ve belalardan korunması amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen kurban kesimine İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.



Kurban kesiminin ardından şehitler ve güvenlik güçleri için dua edildi. - ADANA