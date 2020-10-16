Polislerin kovalamacada yaralanmasına neden olan şüpheliler, yakalandı - Son Dakika

Polislerin kovalamacada yaralanmasına neden olan şüpheliler, yakalandı
16.10.2020 11:23
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, motosikletli Yunus ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili kovalarken kaza yapan 2 polis memuru yaralandı.
SAKARYA'nın Erenler
ilçesinde, motosikletli Yunus ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili kovalarken kaza yapan 2 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Kaza, Erenler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletli Yunus ekibi, 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kullandığı otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis ekibi, yolda manevra yapan 54 M 0336 plakalı minibüse çarptı. Motosikletten yola savrulan polis memurları Mehmet Tekcan ve Özkan Aslan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 polis memurunu ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından araştırma yapan polis, plakası belirlenen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca minibüs sürücüsü de gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Sakarya
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