Polislerin Masaj Salonlarından Rüşvet Aldığı İddiası

Tekirdağ'da masaj salonlarından rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 polis tutuklandı.

Tekirdağ'da masaj salonlarından rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 polis tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı masaj salonlarından rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet amiri E.Ö. polis memurları M.C. ve M.B'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. M.C. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Operasyonda gözaltına alınan masaj salonu yetkilileri, A.K, A.S, E.A. ve İ.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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