Polislerin mesai saatleri yeniden düzenlendi! - Son Dakika
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Polislerin mesai saatleri yeniden düzenlendi!

31.03.2022 13:54
Polislerin mesai saatleri yeniden düzenlendi!

Polislerin yoğun çalışmaya ilişkin şikayetleri, özellikle 17 Mart'ta yayınlanan ve 3 olan tayin sayısını en az 6'ya çıkaran yeni bölge sistemi yönetmeliğiyle yoğunlaşmıştı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sürpriz bir adım geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş polislerin mesai saatleriyle ilgili yeni bir talimat yayınladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürüne gönderdiği yazıyla, 12/24 çalışma sisteminden hızla vazgeçilmesi, bir ay içinde 8/24 ve 12/36 sistemine geçilmesinin planlaması talimatı verdi.

"8/24 VE 12/36 SİSTEMİNE GEÇİLMESİ… "

21 Şubat 2020 tarihli genelgeye dayandırılan talimatta şu ifadelere yer verildi:

Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla,

Çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi,

Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır.

Bununla birlikte, Teşkilatımızda görevli personelin mesai saatlerinin tespitine yönelik yapılan güncel çalışmalar sonucunda;

"BÜYÜK ÇOĞUNLUK 12/24 ÇALIŞIYORDU"

Personelimizin yüzde 29,41'inin 12/24, yüzde 15.48'inin 12/36, yüzde çok az bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

12/24 çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminde iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı müşahade edilmektedir.

Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından;

12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle, grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini,

Konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

AKŞENER: HA ŞÖYLE YOLA GELİN

Talimatı sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ha şöyle, yola gelin. 3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

EMNİYET SEN: BİRLİKTE HAREKET EDEREK ÇOK ŞEY BAŞARIRIZ

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, genelgenin aslında 2020 yılında çıktığını ancak iki yıldır uygulanmadığını vurgulayarak, "Polis arkadaşlarımızın en büyük sorunu fazla çalışmadır. Bugüne kadar 12 saat çalışma 24 saat dinlenme şeklinde yapılan planlamadan vazgeçilmesi talimatı verildi. Ancak pratikte 12/24 dahi uygulanmıyordu. Bu çoğu zaman 12/12'y dönüşüyordu" dedi.

Sezer sosyal medya hesabından meslektaşlarına şu çağrıda bulundu: "Birlikte hareket ederek sadece sorunlarımızı duyurmaya devam edersek çok şey başarırız."

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