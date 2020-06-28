Polislerin motosikletlerle öğrencileri sınava yetiştirdiği heyecan dolu anlar kamerada - Son Dakika

Polislerin motosikletlerle öğrencileri sınava yetiştirdiği heyecan dolu anlar kamerada
Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2'nci oturumunda geç kalan öğrencileri sınava motosikletli polis ekipleri yetiştirdi.
Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2'nci oturumunda geç kalan öğrencileri sınava motosikletli polis ekipleri yetiştirdi. Polis kameralarına yansıyan anlar ise aksiyon filmlerini aratmadı.
Sakarya'da binlerce üniversite adayı bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Hayallerini gerçekleştirmek için girecekleri sınava geç kalan bazı üniversite adaylarının imdadına ise motosikletli polis ekipleri yetişti. Adayları sınava yetiştirmek için seferber olan ekiplerin kameralarına kayıt ettikleri görüntüler ise aksiyon filmlerini aratmadı. Sınavlarına geç kalan öğrenciler, heyecan dolu dakikalar sonrasında polis ekipleri yardımıyla okullarına yetiştirildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:42 Kaynak: İHA
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