Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi.

"POLİSLER OĞLUMU VE EŞİMİ DARP ETTİ"

Baba Karaaslan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor, polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve 'Terörist miyim ben?' diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk."

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.