Üye Girişi
Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika

Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı

27.11.2021 17:14

İzmir'de evinin önüne aracını park etmek isteyen bir şahıs, yolu kapatan polis aracına korna çaldı. İddiaya göre bu nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Görüntülerde polislerin aracın sahibini ve onu korumaya çalışan kadını dövdüğü görülüyor.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi.

"POLİSLER OĞLUMU VE EŞİMİ DARP ETTİ"

Baba Karaaslan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor, polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve 'Terörist miyim ben?' diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk."

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı

İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti 17:08 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Son Dakika Haberleri
17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı
17:07 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı
16:58 Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu
16:39 İngiltere'de şiddetli fırtına otobanda tırı devirdi
16:30 Pelkas bavulunu topladı gidiyor
16:25 "Man In The Black" filmi gerçek mi oluyor? Japonya'da hafıza silme deneyi yapıldı!
16:25 O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti
16:10 Vefalı kaplumbağa ters dönen dostunun imdadına koştu!
16:04 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:15
Berkan'ın çılgın performansı Avrupa kulüplerini baştan çıkardı! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar Berkan'ın çılgın performansı Avrupa kulüplerini baştan çıkardı! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar         
17:08
Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu         
16:58
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi         
14:11
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 17:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement