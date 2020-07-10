Polislerin yargılandığı dava:  22,5 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika

GAZİ Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem (18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık polislerin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un aileleri, avukatları ve sanıkların avukatı da hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, sanıkların 5-7 metrelik mesafeden ateş etmeye başladıkları, aracın durmaması üzerine araç 30 metre açılana kadar ateş etmeye devam ettikleri, atışın tamamı aracın üst bölgesine yapılmadığından ölüm sonucunu istemediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada, 4 sanık polisin orantılı hareket sınırını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak aşarak gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Müşteki avukatları, mütalaanın iddianameden farksız olduğunu belirterek "Sanıkların ceza almamasına yöneliktir" diye süre talep etti. Sanık avukatı ise "OHAL Kanunu'nun dikkate alınmasını istiyoruz. Savunma için süre talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 14 Nisan 2017'de gece saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı parkında elinde uzun namlulu silahlar bulunan 3 kişilik bir grubun gezdiğine dair ihbar yapıldığı, kolluk ekibin parktan çıktığı sırada bir araca dur ihtarında bulundukları ancak araç sürücüsü Demirhan Erkul'un buna uymayarak olay yerinde uzaklaşmaya çalıştığı anlatılıyor. Bunun üzerine polislerin ateş açtığı, araçta bulunan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in aldıkları yaralar neticesinde öldükleri belirtiliyor. Araç sürücüsü Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk'ün yaralandığı ifade ediliyor. İddianamede, sanık polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A'nın "eylemlerinin orantılı olup olmadığının veya yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş olup olmadığının mahkemede tartışılması" istendi. Sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri belirtilen iddianamede, olayın meşru müdafaa kapsamında da kalıp kalmadığının takdiri mahkemeye bırakıldı.