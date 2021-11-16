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'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika

'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ

16.11.2021 16:08

ADANA'da uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olayına karıştıkları iddiasıyla 2 farklı tarihte suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanıp, tutuklanan sanıklar hakkında iddianame hazırlandı.

ADANA'da uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olayına karıştıkları iddiasıyla 2 farklı tarihte suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanıp, tutuklanan sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri Murat Takak, 1'i komiser 13 polisin de aralarında olduğu 22 sanık için 2'si ağırlaştırılmış 7 müebbet ile 1215 yıl hapis istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak'ta 'Hijyen-1', 26 Mart'ta ise 'Hijyen-2' adı ile 2 operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde 1'i komiser 13 polisin de olduğu 95 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira ve 13 alacak senedi ele geçirildi.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden 25'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 70'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Murat Takak ile 13 polisin de bulunduğu 51 şüpheli tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame Adana 3'üncü Ağır Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Aralarında suç örgütü lideri Murat Takak ile 13 polisin de bulunduğu 22 sanık hakkında 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, silah ve uyuşturucu ticareti yapma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 2'si ağırlaştırılmış 7 müebbet ve toplam 1215 yıl hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ
'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ
'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ
'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'POLİSLİ SUÇ ÖRGÜTÜ' İÇİN İDDİANAME; MÜEBBET İLE 1215 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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