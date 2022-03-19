Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik

19.03.2022 12:36
Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte adaylarda aranan kriterleri düzenleyen maddelerdeki "Adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Eşin adli durumuna ilişkin kriterlerin kaldırıldığı bazı düzenlemeler şöyle:

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak."

YORUMLAR
500
40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı 40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

Polis Meslek Yüksekokulları, Mahkum, Gazete, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement